Sagna, dichiarazione d'amore per Benevento Ospite di Paolo Di Canio a Sky per parlare dell'addio di Wenger all'Arsenal

“Di Benevento mi piace tutto. Il tempo, i tifosi, il presidente, i compagnelli (dice proprio così...). Sto bene e il mio unico pensiero è quello di giocare bene per la squadra giallorossa. Voglio dare tutto per questi tifosi”. Una dichiarazione d'amore quella di Bacary Sagna, ospite di Paolo Di Canio al suo “Di Canio Premier Show” su Sky, che oggi trattava l'addio di Wenger dall'Arsenal, ovvero la fine di un'era nella società londinese. Chi meglio di Sagna poteva parlare del mito di Wenger? “Mi ha trattato come un figlio, mi è stato vicino quando ho perso mio fratello. Come un padre, meglio di un padre”. Poi parla di Guardiola, avuto al Manchester City, racconta un aneddoto: “Ci faceva pesare tutti i giorni, tutto era organizzato e definito dalla società. Si mangiava quello che preparavano loro, roba grigliata, senza condimenti. In fondo era tutto perfetto. All'Arsenal? Ci pesavamo una volta a settimana”. Italiano sempre più fluente e la testa sempre più dentro le cose del Benevento. Dice di non sapere cosa avverrà, ma che ci sta troppo bene. Chissà che non accetti di essere una delle stelle del Benevento anche l'anno prossimo in B?