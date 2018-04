Djuricic:"Grazie Benevento, ma devo pensare alla mia carriera" A Ottogol il talento serbo lascia presagire un addio: "Questa società sarà sempre nel mio cuore"

Nell'ultimo appuntamento di Ottogol era presente in studio il giallorosso Filip Djuricic. Sono stati innumerevoli i messaggi inviati nei suoi confronti dai tifosi che gli chiedevano espressamente di restare anche il prossimo anno. Con molta onestà, il calciatore serbo ha così risposto: “Questa società è nel mio cuore. Ho tanta voglia di restare qui, ma il grande problema è che sono in ritardo con la mia carriera. Ho 26 anni e, dopo diverse annate negative, se non giocassi in un campionato importante perderei altro tempo e non vi nascondo che questo mi dà molto fastidio perché rimarrei volentieri. Ho ricevuto già tantissime offerte, ma non ho ancora deciso anche per rispetto ai colori giallorossi. Ovviamente ringrazio il Benevento che mi ha dato l'opportunità di dimostrare il mio valore”.

Ha poi proseguito: “La vittoria di Milano è stata una delle cose più belle che ho vissuto nella mia vita. Se siamo migliorati è merito di De Zerbi che allena con tanta passione. Non è mai stanco e sempre pronto a lavorare: spesso mi sono chiesto come fosse possibile. Lui opera conosce il vero calcio. Quando sono arrivato avevamo pochi punti ed era molto difficile sotto l'aspetto mentale. Se avessimo cominciato dall'inizio sono certo che staremmo in un'altra posizione. Il finale di campionato? Noi giochiamo per la società e i tifosi. Abbiamo una grande responsabilità e cercheremo di vincerle tutte e quattro”.