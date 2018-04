Strega in B, per cinque calciatori sfuma l'obbligo di riscatto Saranno liberi di tornare ai club di appartenenza dopo il 30 giugno

Diversi calciatori del Benevento sono in giallorosso con la formula del prestito. Per ben cinque di loro, sul contratto è fissato un obbligo di riscatto da parte del club sannita in caso di salvezza in serie A. Considerata la retrocessione aritmetica, non si potrà godere di questo “vincolo” e per tale motivo gli atleti in questione saranno liberi di tornare alla squadra di appartenenza al termine della stagione. Stiamo parlando dei vari Brignoli, Cataldi, D'Alessandro, Sandro e Parigini. Per gli ultimi due è presente anche un diritto di opzione.

Per D'Alessandro potrebbe esserci l'obbligo al raggiungimento delle 20 presenze. Considerati i 16 gettoni maturati fino a questo momento, dovrebbe scendere sempre in campo nelle prossime quattro gare. Un'ipotesi difficile considerata la sua condizione fisica che non gli permette di essere titolare dalla gara giocata all'Olimpico contro la Roma.

