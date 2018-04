Nella notte di Champions compare la maglia del Benevento L'ha mostrata il giornalista Sabatini negli studi Mediaset

Nel corso del dopo partita di Liverpool – Roma, negli studi Mediaset è comparsa una maglia del Benevento. Il conduttore Sandro Sabatini l'ha mostrata con soddisfazione alle telecamere, dicendo che ha chiesto al club giallorosso espressamente quella di Sandro, presumibilmente per l'omonimia che c'è con il centrocampista. Il giornalista l'ha fatto, tra l'altro, rivolgendosi all'attaccante del Milan Borini in tono anche scherzoso dopo il successo degli stregoni a San Siro. Un episodio che sottolinea la stima che la compagine giallorossa è riuscita a guadagnarsi in questa annata vissuta in serie A.

Ical