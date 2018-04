L'attesa è finita: Benevento ha il suo campo Avellola Terminati i lavori per lo storico campo sottostante via Avellino che può essere già utilizzato

di Ivan Calabrese

E' un giorno speciale per la città di Benevento. Sono terminati i lavori al campo Avellola, lo storico impianto di gioco sottostante via Avellino. Nella scorsa estate il presidente Vigorito aveva espresso la volontà di riqualificare la struttura che versava in condizioni pessime, in modo da utilizzarla per le attività del Benevento Calcio e non solo. Il rifacimento è proseguito nel migliore dei modi, fino ad arrivare all'effettiva consegna di questi giorni. Il terreno di gioco è costituito da un manto sintetico di ultima generazione, con una struttura adiacente contenente gli spogliatoi per le squadre e per l'arbitro, oltre a una stanza medica. Dopo i lavori svolti al Ciro Vigorito che l'hanno reso un vero e proprio gioellino, l'Imbriani e il campo di Paduli, la città di Benevento e il Sannio tutto potranno apprezzare un altro impianto messo a posto dalla famiglia Vigorito.

Il responsabile dei lavori, Antonio Mascia, ci ha parlato così del rinnovato Avellola: “Abbiamo provveduto a sistemare il terreno di gioco e gli spogliatoi, curando anche l'illuminazione e le aree prospicienti al campo. Non ci sono state difficoltà particolari, a parte l'inclemenza del tempo che non ci ha permesso di chiudere prima. Alcune lavorazioni inerenti il tappeto, inoltre, andavano fatte in particolari condizioni di temperatura. L'Avellola può già essere utilizzato, soprattutto perché gli organi competenti ci hanno comunicato di farne uso nei trenta giorni che vanno dall'omologazione e il sopralluogo del collaudo. Altri lavori? Qualche mese fa abbiamo sottoposto all'attenzione del presidente Vigorito alcuni interventi d'integrazione, come ad esempio le tribune. Stiamo attendendo indicazioni su come procedere per completare anche questi ulteriori aspetti”.