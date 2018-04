Ecco l'arbitro di Benevento - Udinese Ha solo un precedente con i giallorossi, risalente alla stagione 2012/2013

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere l'incontro di domenica tra Benevento e Udinese. Il fischietto partenopeo ha solo un precedente con la Strega, risalente alla stagione 2012/2013, che vide i giallorossi perdere tra le mura amiche contro l'Avellino. In questo campionato ha presenziato nel corso delle gare dei sanniti come quarto uomo o come addetto al Var.

In massima serie ha diretto 36 incontri, contraddistinti da 20 successi interni, 9 pareggi e 7 exploit esterni. Ha concesso 15 rigori e tirato fuori in 18 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Peretti. Quarto uomo Balice. Al Var Mariani e Di Vuolo.

