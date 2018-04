Benevento, Djuricic verso il pieno recupero Seduta sul manto erboso del Vigorito. A parte Lombardi, Costa e D'Alessandro

Allenamento sul manto erboso del Ciro Vigorito per il Benevento che lavora sodo in vista della sfida con l'Udinese. I giallorossi hanno svolto la solita seduta tecnico – tattica, sotto gli occhi del presidente Vigorito. Assente Memushaj. Hanno lavorato in palestra Lombardi, Costa e D'Alessandro. Allenamento tra campo con la squadra e personale per il serbo Djuricic, che dovrebbe essere disponibile per l'incontro con i friuliani. Totalmente recuperati, come già annunciato ieri, Djimsiti e Iemmello. Nella giornata di domani è in programma un'altra sessione al Ciro Vigorito.