Buona prevendita per Benevento - Udinese Venduti oltre mille tagliandi. Il dato è destinato a salire nonostante la retrocessione

Nonostante la retrocessione matematica in serie B, il pubblico sannita non farà mancare il proprio affetto neanche con l'Udinese. A oggi, infatti, sono stati emessi 1465 tagliandi per la tifoseria giallorossa che, sommati ai 7763 abbonati, permette di raggiungere la quota complessiva di 9228 spettatori. Un dato che, ovviamente, è destinato a crescere nei prossimi giorni che ci separano dal fischio d'inizio.

Da Udine sono stati venduti 163 biglietti per il settore ospiti.

