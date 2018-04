Benevento, adesso la tua forza è anche nella testa Nessuna "zavorra" sulle spalle, la Strega prova a chiudere il campionato al meglio

C'è stato un periodo della stagione, piuttosto lungo a dir la verità, in cui il Benevento riversava in condizioni mentali pessime. Le numerose sconfitte d'inizio campionato mandarono nel pallone tutti i componenti della rosa, alimentando una concreta paura di vincere che causava clamorosi errori e reti subite nei minuti di recupero. Ci è voluto un po' di tempo, ma attraverso il lavoro e la linfa dei nuovi arrivati, i giallorossi sembrano essere guariti da questa “sindrome”. In fondo, non si vince a San Siro con la retroguardia imbattuta senza la giusta condizione mentale. Il Benevento l'ha dimostrato, anche perché con l'avvenuta retrocessione c'è davvero poco di cui preoccuparsi. Certo, essere già in B non fa piacere a nessuno, ma questo permette alla truppa di De Zerbi di avere una maggiore leggerezza in vista delle prossime quattro gare.

L'Udinese, ad esempio, versa nelle stesse condizioni del Benevento di qualche mese fa. L'ha ammesso anche il dirigente Carnevale, da noi intervistato, affermando chiaramente che le troppe sconfitte consecutive (ben undici) hanno minato la condizione psicologica del gruppo. In Friuli sperano in un cambio di rotta con l'arrivo di Tudor, ma affrontare una squadra che gioca un buonissimo calcio con la mente sgombra da ogni pensiero sarà davvero difficile per i bianconeri, i quali sono posizionati a un tiro di schioppo dalla zona retrocessione. E' un aspetto non di poco conto che potrebbe permettere alla Strega, come accaduto a Milano, di poter esprimere al meglio i dettami di De Zerbi. Questo è anche favorito dalla vicinanza della società e del pubblico, che nonostante la retrocessione non evita di applaudire i calciatori. Il Benevento è già in B, questo è un dato di fatto, ma lotterà al massimo contro Udinese, Spal, Genoa e Chievo per chiudere al meglio il campionato, in modo da onorare i colori giallorossi fino alla fine.

Ivan Calabrese