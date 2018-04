Gravina: "Il Benevento è un spot straordinario per il calcio" Il presidente della serie C è intervenuto ai microfoni di Ottochannel

Nel corso di Focus serie C, trasmissione sportiva di Ottochannel condotta da Fabio Tarallo, è intervenuto il presidente della serie C Gravina che ha avuto modo di parlare anche del Benevento spendendo parole d'elogio:

”E’ uno spot straordinario. Il Benevento ha vissuto una preparazione a quell'evento e la famiglia Vigorito in tanti anni ha investito risorse, ha fatto sacrifici personali, fisici, finanziari, umani, ha ingoiato rospi, e i beneventani hanno vissuto quelle stagioni da protagonisti. Una ricerca costante durata per anni. La promozione in A è arrivata forse inaspettatamente, è stata una stagione molto complessa, e quando si fanno tanti sacrifici il premio più bello arriva. Quella promozione è forse uno spot bellissimo per la speranza di chi ama il calcio italiano. Ci può stare anche una retrocessione di questo tipo, ma abbiamo visto come la tenacia degli uomini di quella società, e la loro capacità di manifestare coerenza come nella vittoria di domenica scorsa sul Milan, ha dimostrato che i dirigenti del Benevento sono persone con la schiena dritta e che vanno avanti alimentandosi con l’orgoglio dei tifosi della propria terra. Da parte mia massimo rispetto e soprattutto ammirazione per risultati di questo tipo, ma anche per le capacità professionali e sportive di questa gente”.