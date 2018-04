Tudor: "Il Benevento gioca bene, ma pensiamo solo a noi" Il nuovo tecnico dell'Udinese: "C'è un pò di stanchezza mentale. Mi aspetto una buona prestazione"

Conferenza stampa per il nuovo tecnico dell'Udinese Tudor in vista della sfida con il Benevento. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"E' chiaro a tutti che la classifica del Benevento non sia giusta. Hanno vinto anche l'ultima partita a San Siro contro il Milan. Giocano un bel calcio, sono sereni e giocheranno in casa. Ai ragazzi ho detto che devono guardarsi allo specchio, pensare a noi e guardare solo al risultato. La cosa più importante è pensare alle cose concrete e guardare alla prestazione. E' questo il mio input, poi speriamo bene domani. L'aspetto psicologico? Li ho trovati come è giusto che sia, ovvero una squadra che ha perso 11 partite. Sono bravi ragazzi e non sono abituati a vivere questa situazione. C'è un po' di depressione e ansia, di stanchezza mentale e non è strano. Ho fatto quello che potevo in poco tempo, sia in campo che nella mente. Sono stati solo tre-quattro allenamenti, ma domani mi aspetto una buona prestazione. Dobbiamo essere solidi e tosti, con un'idea che ho provato a trasmettere".