Contro l'Udinese torna Brignoli tra i pali L'estremo difensore dal primo minuto: l'ultima volta è stata contro il Verona al Vigorito

Dopo la vittoriosa gara giocata contro il Verona, Alberto Brignoli si appresta a difendere ancora una volta i pali del Benevento. Ad annunciarlo è stato proprio Roberto De Zerbi nel corso della conferenza stampa pre partita, comunicando che Puggioni è alle prese con una lieve infiammazione al ginocchio. Un problema che ha fatto virare le sue scelte proprio su Brignoli che “merita di giocare per l'atteggiamento mostrato nel corso degli allenamenti”. Per il giallorosso sono gli ultimi attimi dell'esperienza sannita, dato che dopo il 30 giugno tornerà alla Juventus perché è sfumato l'obbligo di riscatto in seguito alla matematica retrocessione in serie B.

