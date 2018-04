Pareggio ricco di gol tra Benevento e Udinese Rocambolesca gara tra giallorossi e bianconeri

95' Termina la partita: Udinese - Benevento 3-3. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato con il punteggio di 1-1, le due compagini si sono scatenate nella ripresa. I sanniti, costretti a giocare in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Cataldi, hanno giocato con personalità passando in vantaggio con un rigore di Coda. Subito dopo c'è stato un vero e proprio black out, con gli ospiti che hanno ribaltato la situazione con una doppietta di Lasagna. Il gol giunto al novantesimo di Sagna ha riposto in equilibrio una gara che meritava di finire in parità.

90' Entra Gyamfi al posto di Brignola

90' GOOOL DEL BENEVENTO: sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Viola è Sagna a insaccare di testa alle spalle di Bizzarri

87' Insidiosa conclusione di De Paul che viene deviata in angolo da Brignoli con la punta delle dita

86' Perica serve Balic: la sua conclusione termine di poco sul fondo

82' Tudor inserisce Perica al posto di Lasagna

79' Incredibile: Udinese in vantaggio. Cross dalla sinistra che viene ribattuto goffamente da Venuti, la palla va sui piedi di Lasagna che gonfia la rete

78' Pareggio dell'Udinese: cross di De Paul per Lasagna che insacca di prima intenzione con un Brignoli poco reattivo

77' Entra Zampano al posto di Widmer

75' Sul dischetto si presenta Coda che insacca per il 2-1

74' RIGORE PER IL BENEVENTO! Percussione in area di Brignola che prova a liberarsi del marcatore, nel contrasto la palla viene toccata da un difensore bianconero con la mano. L'arbitro inizialmente non aveva concesso la massima punizione tra le proteste del pubblico e dei calciatori

66' Giallo anche per Brignola

65' Ammonito Balic

61' Incredibile: tira un vento fortissimo al Vigorito e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Viola stava trovando la rete proprio grazie al forte vento che ha dato vita a una traiettoria insidiosissima per Bizzarri. Alla fine quest'ultimo è riuscito a smanacciare

58' De Zerbi corre ai ripari: dentro Iemmello al posto di Parigini

57' Espulso Cataldi: il centrocampista giallorosso commette fallo su De Paul ed era già ammonito. L'arbitro ha estratto il secondo giallo

51' Cross di Pezzella per la testa di Lasagna: la palla sorvola la traversa

48' Ammonito Behrami

16:12 Comincia il secondo tempo: per l'Udinese entra De Paul al posto di Barak

47' Termina il primo tempo: Benevento - Udinese 1-1

40' La gara prosegue in maniera equilibrata: pochi spunti da entrambe le parti

34' Djuricic subisce un infortunio e non ce la fa a proseguire l'incontro: al suo posto entra Massimo Coda

31' Tiro dalla distanza di Fofana facilmente bloccato da Brignoli

28' Cross di esterno di Djuricic per Iemmello: l'attaccante stoppa e tira, ma la palla si spegne di poco sul fondo

27' Ammonito Cataldi

23' PAREGGIO DEL BENEVENTO! Bel cross dalla sinistra di Venuti per Viola che insacca con un colpo di testa al volo

17' Si abbassano i ritmi della gara: l'Udinese fa girare palla non permettendo al Benevento di giocare

13' GOL DELL'UDINESE: punizione dalla trequarti di Balic per la testa di Widmer che insacca alle spalle di Brignoli

12' Ammonito Venuti

8' Tiro dalla distanza di Viola facilmente parata da Bizzarri

5' Il Benevento fa girare palla alla ricerca dei varchi giusti

15:03 Comincia la partita

15:00 Entrano le squadre in campo. La Curva Sud le accoglie con una bella coreografia

Siamo al Vigorito per assistere all'incontro tra Benevento e Udinese, valevole per la 35^ giornata del campionato di serie A. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-3): Brignoli; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Iemmello, Djuricic. A disp.: Puggioni, Rutjens, Letizia, Del Pinto, Coda, Gyamfi, Parigini, Billong, Sanogo, Volpicelli, Sparandeo. All.: De Zerbi

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Samir, Danilo, Larsen; Widmer, Behrami, Barak, Fofana, Pezzella; Balic, Lasagna. A disp:: Scuffet, Borsellini, De Paul, Zampano, Ingelsoon, Nuytinkc, Perica, Maxi Lopez, Pontisso, Hallfredsson, Ali Adnan. All.: Tudor

Ivan Calabrese