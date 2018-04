Benevento, la Curva Sud ricorda il piccolo Alfie Il toccante messaggio in inglese degli ultras giallorossi

Toccante striscione realizzato dalla Curva Sud in occasione della sfida con l'Udinese. Nel corso del secondo tempo, gli ultras hanno dedicato un pensiero al piccolo Alfie, deceduto a soli 23 mesi a Liverpool a causa di una sconosciuta malattia neurodegenerativa. “Where there is love there is live. Alfie lives”, questo è il testo riportato dai tifosi giallorossi che significa “dove c'è amore c'è vita. Alfie vive”. Una frase toccante che mostra ancora una volta la sensibilità della tifoseria che, tra l'altro, anche oggi ha sostenuto la squadra fino al novantesimo con amore ed entusiasmo nonostante la retrocessione.

