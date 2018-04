Iemmello: "Gara combattuta. De Zerbi? Spero che resti" L'attaccante giallorosso: "Questo pubblico è da serie A"

Ecco le dichiarazioni di Iemmello subito dopo il triplice fischio di Benevento – Udinese: “E' stata una partita molto combattuta e desidero fare i complimenti alla squadra. Oggi abbiamo dato tutto e penso che sia un risultato che può starci stretto a livello di mentalità. Di questa annata mi porto delle cose positive per far sì che il nostro lavoro vada avanti bene. Penso di aver toccato il fondo a livello calcistico per la classifica, ma anche a livello personale non ho potuto dare il mio contributo al meglio perché non sono mai stato al 100% della condizione. Forse a fine anno mi opererò per questo fastidioso problema al ginocchio che non mi permetteva neanche di salire le scale di casa. Il dolore è cominciato già nel ritiro con il Sassuolo, poi è peggiorato sempre di più. Il futuro? Speriamo di iniziare con il piede giusto il prossimo anno: abbiamo tutte le carte in regola per cercare di risalire il prima possibile, anche perché oggi i tifosi hanno dimostrato che meritano questa categoria. Se De Zerbi resta? Non ci ha fatto capire nulla, ma spero per il Benevento che possa continuare questa avventura perché è un grandissimo allenatore. Il calcio che intende applicare è bello ed efficace. E' un tecnico da serie A, quindi vedremo cosa succederà. Posso solo dire che questa squadra ha preso il 90% dei suoi dettami. Interpretiamo in modo fantastico il suo modo di giocare”.

Ha chiuso nel parlare della voglia mostrata dal Benevento di ottenere punti, nonostante la retrocessione: “Sarebbe una vergogna non impegnarsi. Cercheremo di vincere anche le prossime tre partite per la nostra mentalità che dobbiamo portarci dietro anche l'anno prossimo”.

Ivan Calabrese