De Zerbi: "Buon approccio. A Ferrara per ottenere altri punti" Il tecnico è tornato sul futuro: "E' un aspetto solo mio. Farò una scelta lucida"

Pareggio per il Benevento nel match giocato con l'Udinese. Il risultato soddisfa a metà Roberto De Zerbi che esordisce nel dopo partita parlando del black out che ha permesso ai bianconeri di ribaltare il risultato dopo il gol di Coda: “E' stato dovuto anche al vento. Non bisogna sottovalutare l'espulsione di Cataldi che ha pesato molto. I ragazzi sono stati bravissimi perché non è facile da retrocessi trovare gli stimoli giusti per giocare, però per noi è un obbligo e non una possibilità. Dobbiamo giocare le prossime tre partite con gli stessi stimoli visti oggi, allenandoci in maniera massimale dal lunedì al sabato”.

FUTURO - “Come ho detto ieri in conferenza non metto in competizione Benevento con un'altra squadra di serie A o di B. Devo capire se avrò la forza e la stessa passione, ripartendo da un campionato che mi ha segnato molto. Ognuno è libero di pensarla come vuole, la verità è solo questa. E' stato un anno massacrante e per ripartire devo essere sicuro. Non c'è un aspetto economico. Qui la progettualità è una garanzia, quindi non è neanche questo il problema. E' un aspetto solo mio. Diamo rispetto alla gente lottando come se un punto fosse di vitale importanza, nonostante la retrocessione. Il rispetto si dà anche facendo una scelta lucida. Sono orgoglioso di lavorare con questa società e di essere riuscito a farmi apprezzare. Bisogna essere consapevoli di poter dare sempre il 100%, altrimenti è giusto anche fermarsi”.

GIOCO - “Oggi sono contento dal punto di vista della cattiveria e dell'approccio, ma non del gioco. Ci tengo a precisarlo anche per spiegare le mie scelte quando cambio la difesa. Con lo schieramento a quattro soffriamo molto quando ci sono due punte orizzontali, anche perché non abbiamo grande dinamismo a centrocampo con Sandro e Viola. E per questo che spesso opto anche per la difesa a tre”.

DJIURICIC - “Sono preoccupato perché se non ci sarà con la Spal farà compagnia agli squalificati Brignola e Cataldi. Dovremo fare la conta per capire come andremo. Una cosa è certa: giocherà la squadra migliore perché vogliamo ottenere punti”.