PAGELLE. Sagna, primo gol italiano. Viola da dominatore Sandro perno insostituibile della manovra giallorossa

A De Zerbi il Benevento non è piaciuto sul piano estetico, ma ha ammirato la sua tenacia, che gli ha consentito di riacciuffare un pareggio che ha più che meritato. Insomma la squadra giallorossa più di cuore che di tecnica. E di questi tempi, quando gli stimoli sono direttamente proporzionali al traguardo da raggiungere, è una gran cosa. Ecco le pagelle.

Brignoli 5,5 – Sembra sorpreso in occasione del secondo gol. Altre colpe gravi non ne riscontriamo, ma neanche parate salva risultato.

Sagna 6,5 – Non è al meglio della condizione, ma sa gestirsi al meglio. E poi il suo primo gol italiano vale ben più della sufficienza.

Djimsiti 5,5 – Sembra un po' in difficoltà di fronte agli attaccanti udinesi. Anche De Zerbi spiega che contro un attacco orizzontale sarebbe meglio una difesa a tre.

Tosca 6 – Anche il rumeno si macchia di qualche svarione che non è da lui. Sul secondo gol è sorpreso dal passaggio a Lasagna. Non era stato bene, recuperato in extremis.

Venuti 5 – Sbaglia in occasione della punizione del primo gol e quando di testa recapita il pallone sui piedi di Lasagna. Attenuante per il secondo gol, il vento che spirava a mulinello. Ma non la sua migliore partita.

Sandro 6,5 – E' sempre il perno intorno al quale gira tutta la manovra giallorossa. Come sempre insostituibile.

Brignola 6 – Va a sprazzi, alterna cose buone ad altre meno. Ha il merito di procurarsi il rigore del 2 a 1. (46' st Gyamfi sv)

Cataldi 5 – Gioca una buona partita, ma il fallo della seconda ammonizione è davvero irritante. Maresca lo aveva avvertito, doveva stare più attento. Lascia i compagni in dieci in un momento decisivo della gara.

Viola 7 – Probabilmente il migliore dei giallorossi. Duetta bene con i compagni e va anche a segnare un gran gol. Addirittura di testa. E' il secondo in A per lui, non il primo di testa in carriera, come ci ha raccontato lui stesso.

Djuricic 6 – Inizia benino, ma che non sia al meglio si vede. Aveva recuperato venerdì, evidentemente aveva ancora qualche problema. (34' pt Coda 6 – Ha il gran merito di prendersi la responsabilità e di segnare il rigore del 2 a 1)

Iemmello 6 – Immolato sull'altare della tattica quando c'è l'espulsione di Cataldi. Gioca una partita di grande volontà, ma manca in zona gol. (13' st Parigini 6 – Ci mette la solita vivacità)

All.: De Zerbi 6,5 – Fa quel che può di fronte a tante situazioni fisiche difficili. Mantiene alta la concentrazione dei suoi che sanno rimanere aggrappati alla partita. Non ha millato di un centimetro.