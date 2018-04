Caravaggio, giornata indimenticabile al Ciro Vigorito Tante esperienze per i piccoli giallorossi prima e durante la gara tra Benevento e Udinese

Ennesima giornata da incorniciare per gli iscritti alla scuola calcio del Caravaggio Sporting Village. I giovani giallorossi nella giornata di ieri hanno fatto tappa al Ciro Vigorito, sfidandosi in partitelle sul manto erboso del maggiore impianto sportivo sannita. Inutile raccontare la gioia di tutti i partecipanti nel calcare un terreno di gioco da serie A. Subito dopo c'è stato un tour negli spogliatoi e il classico benvenuto al Benevento e all'Udinese appena scese dal pullman. Le emozioni sono proseguite con una conferenza stampa in cui hanno avuto modo di raccontare le proprie sensazioni dinanzi alle telecamere, proprio come i calciatori più grandi. Il momento più bello, però, è giunto tra il primo e il secondo tempo della gara, quando tutti i bambini hanno salutato gli spettatori presenti e, nel momento in cui si sono avvicinati sotto la Curva Sud, hanno cantato insieme agli ultras il coro “mi innamoro solo se...”. Una scena che ha strappato applausi e sorrisi a tutti, oltre a far gioire i più piccoli che, ne siamo certi, hanno anche i colori giallorossi nel cuore.

Ivan Calabrese