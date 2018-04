Spal, Mattioli: "Attenti, il Benevento non ci regalerà nulla" "Nonostante la retrocessione sono una buona squadra"

Quella di domenica è una sfida molto importante in casa Spal. Gli estensi, infatti, sono in piena lotta per la salvezza e un successo gli darebbe ottime chance di ottenere la permanenza in serie A. Il presidente Mattioli, però, predica concentrazione: "Benevento? Adesso è fondamentale concentrarsi sul prossimo match perché non ci regaleranno niente. Dovremo dare il meglio di noi perché nonostante la retrocessione già acquisita sono una buona squadra. Dopo il successo di oggi il destino è nelle nostre mani, e non dobbiamo avere paura di niente perché se giochiamo come sappiamo possiamo conquistare i punti necessari".