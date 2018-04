Giudice Sportivo, due giallorossi salteranno la Spal Entra in diffida Venuti

Brignola e Cataldi sono stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo. Per l'attaccante di Telese è stata fatale l'ammonizione rimediata contro l'Udinese, mentre il centrocampista è stato espulso al 12' del secondo tempo a causa di una doppia ammonizione. Entra in diffida Venuti. Nessun appiedato per la Spal.

