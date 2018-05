Viola sontuoso: è nella top 11 europea Il sito specializzato whoscored ha posto il giallorosso tra i migliori dello scorso weekend

L'egregia prestazione offerta contro l'Udinese, in cui è stato protagonista di un gol e un assist, ha permesso a Nicolas Viola di ottenere ulteriori consensi da parte della tifoseria giallorossa ma soprattutto degli addetti ai lavori. Non solo il centrocampista calabrese ha ottenuto voti davvero alti in pagella, ma è anche riuscito a entrare nella top undici europea dello scorso weekend. Whoscored, sito specializzato in statistiche relative al calcio, l'ha posto nella migliore squadra in assoluto di giornata. Un riconoscimento che fa soggezione, soprattutto perché il nome di Viola è accostato a quello di campionissimi come i vari Messi e Suarez.

E' senza dubbio una ulteriore conferma delle ottime prestazioni offerte dal giallorosso che, attraverso le sue giocate, riesce a fare la differenza nella zona nevralgica del campo. Dopo un avvio di stagione in chiaroscuro è tornato, giornata dopo giornata, sui soliti livelli diventando un vero e proprio pilastro della squadra. L'innesto di Sandro ha fatto il resto, dato che i due riescono a completarsi a vicenda mettendo in mostra tanta qualità ed esperienza. Viola ha ancora un anno di contratto con la Strega: inutile dire che, se dovesse continuare l'esperienza sannita, in serie B sarà un vero e proprio top player di cui il Benevento non potrà fare a meno.

Ecco la top 11 settimanale: Zieler; Cuadrado, Hack, L. Felipe, van Aanholt; Pepe, Bissouma, Viola, Suarez; Simeone, Messi.

Ivan Calabrese