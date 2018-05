Spal, Lazzari salta il Benevento Lesione per il centrocampista

Brutte notizie in casa Spal: per la sfida con il Benevento il tecnico Semplici dovrà fare a meno di Lazzari. Il centrocampista, uscito anzitempo dal campo nella vittoriosa trasferta di Verona, ha subito una lesione distrattiva di 1° grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Le settimane di stop dovrebbero essere almeno due, quindi si presume che il calciatore possa tornare almeno per l'ultima giornata contro la Sampdoria.

Ricordiamo che in casa giallorossa saranno assenti gli squalificati Cataldi e Brignola. Rientrerà Diabaté.