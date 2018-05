Dal gol di Ceravolo al Mazza: adesso la Strega non fa regali I giallorossi affronteranno la Spal con l'intento di portare a casa i tre punti

Nella scorsa stagione Spal e Benevento si sono sentite accomunate da un filo sottile che suscitò anche una sorta di simpatia tra le due realtà. Entrambe vinsero il campionato di Lega Pro nella stagione 2015/2016 ed esordirono in serie B affrontandosi alla prima giornata sul manto erboso del Vigorito. L'evento campale, però, avvenne il 13 maggio 2017. Quel giorno i giallorossi garantirono all'intera cadetteria la disputa dei play off (che poi vinsero) grazie a un gol di Ceravolo giunto al novantesimo contro il Frosinone. Quella stessa marcatura permise alla Spal di ottenere la matematica promozione in massima serie a discapito dei ciociari, nonostante la concomitante sconfitta a Terni. Da lì nacque il famosissimo coro “E' tanto già lo so che al 90^ segna Ceravolo”, cantato dagli estensi con tanto di realizzazione di gadget e cover per gli smartphone.

Questa volta i biancazzurri si giocano una possibilità importantissima di restare in serie A proprio contro i giallorossi tra le mura amiche. Dopo il “favore indiretto” fatto nella scorsa stagione, il Benevento non ha nessuna intenzione di cedere punti nonostante la retrocessione già matematica. E' vero, la Strega ha davvero poco da chiedere al campionato ma De Zerbi è stato categorico: “Ci giochiamo la faccia. Le altre non esitavano a farci un gol in più quando eravamo in difficoltà. Scenderemo in campo sempre per vincere”. Il successo ottenuto a San Siro e il pareggio con l'Udinese dimostrano questa mentalità di rivalsa che verrà messa in atto anche al Mazza, dove i sanniti cercheranno in tutti i modi di ottenere un risultato positivo per chiudere al meglio una stagione ricca di rimpianti.

Ivan Calabrese