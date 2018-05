Giallorossi, primo maggio di lavoro. LE FOTO Il Benevento ha ripreso la preparazione in vista della trasferta Ferrara

Primo maggio di lavoro per la truppa giallorossa a Paduli. Era prevista per questo pomeriggio la ripresa della preparazione e la squadra di De Zerbi si è ritrovata puntuale sul campo di via Ariella per iniziare a preparare il prossimo impegno di Ferrara. Clima disteso e volti sorridenti, tante esercitazioni, atletiche e col pallone. Soliti lunghi giri di campo per Sandro che inizia sempre così la sua settimana, insieme al suo fisioterapista. Solo palestra per Djuricic e Tosca, che hanno problemi muscolari da risolvere. Tutti presenti gli altri che si sono allenati a lungo sul campo padulese (presenti anche una decina di curiosi sugli spalti).

De Zerbi ha qualche problema da risolvere in vista della trasferta di Ferrara: Cataldi e Brignola sono stati squalificati per un turno dal Giudice sportivo (Venuti è entrato in diffida), mentre non sa se riuscirà a recuperare Djuricic. Ha di nuovo disponibile invece Diabatè. Ma le carenze ora sono nel reparto di centrocampo e sugli esterni. Anche Lombardi continua a fare lavoro di palestra, insieme a Costa: difficile pensare se possa essere disponibile per Ferrara.