Campionato finito per Djuricic In dubbio per Ferrara il difensore Tosca

Dal test strumentale non sono arrivate buone notizie. E' accaduto ciò che si temeva. Stiramento per Djuricic costretto nel match con l'Udinese ad uscire dal campo prima del tempo. Dopo Guilherme anche il centrocampista ex Samp dovrà dire addio al campionato. Un'assenza che peserà sugli equlibri della squadra in questo finale, perché al di là della retrocessione matematica, l'obiettivo del Benevento è comunque quello di chiudere in bellezza. E' in forte dubbio per la sfida di Ferrara anche Tosca che da un paio di settimane deve fare i conti con un problema all'inguine. Stavolta non sarà semplice per De Zerbi scegliere l'undici titolare viste anche le squalifiche di Cataldi e Brignola. Intanto domani la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio. La partenza è prevista per sabato in quel di Ferrara.