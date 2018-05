Torna Diabaté: l'obiettivo è la doppia cifra Il maliano vuole tornare a far esultare i tifosi nelle restanti tre gare di campionato

Il rosso rimediato contro il Milan l'ha costretto al riposo forzato. Uno stop che può essere considerato salutare in vista delle ultime tre partite di campionato. Gli impegni ravvicinati giocati da titolare cominciavano a farlo boccheggiare e per tale motivo De Zerbi decise di relegarlo in panchina a San Siro, per poi gettarlo nella mischia nel secondo tempo. Diabaté ha ricaricato al meglio le batterie e si appresta a chiudere questa stagione nel migliore dei modi. L'exploit con il Benevento gli ha permesso di attirare le attenzioni dei media internazionali, riuscendo a siglare ben sette gol in otto partite con una media realizzativa da record, tanto da dare il via anche alle solite voci di mercato che vedrebbero molte squadre interessate al suo profilo.

Inutile dire che il maliano si candida per tornare titolare a Ferrara contro la Spal. L'obiettivo è la doppia cifra: soglia sempre ambita da ogni attaccante che vive per il gol. Spetterà a De Zerbi, in base alla gara che preparerà, decidere se schierarlo dal primo minuto o nella ripresa. Nonostante le numerose assenze, il tecnico bresciano potrà contare su una garanzia concreta nel reparto avanzato.

Ivan Calabrese