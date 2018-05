Benevento, il ritiro della B sarà Cascia Si svolgerà dal 10 al 31 luglio

Il Benevento inizia già a pensare alla prossima stagione agonistica ed ha scelto Cascia quale meta per il ritiro precampionato targato 2018/19. I giallorossi soggiorneranno presso l’Hotel La Corte della famiglia Magrelli da martedì 10 a giovedì 31 luglio. Durante il periodo di romitaggio estivo, gli allenamenti si svolgeranno presso gli impianti sportivi di ultima generazione annessi alla struttura ricettiva. Il calendario delle amichevoli, attualmente in via di definizione, sarà comunicato successivamente.

La squadra giallorossa, dunque, torna in Umbria dopo i ritiri del 2013-14 e 2014-15, effettuati il primo a Gubbio, il secondo a Roccaporena, due passi da Cascia.