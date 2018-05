Ritiro a Cascia, Magrelli: "Vi presento la nostra struttura" "Ci sono già arrivate delle telefonate da Benevento per informazioni. Spero che vi piacerà"

Il Benevento pensa già alla prossima stagione. La voglia di fare bene e di curare ogni minimo dettaglio ha spinto la società a prenotare sin da ora la prossima sede del ritiro che, come noto, si svolgerà a Cascia dal 10 al 31 luglio prossimi. La struttura scelta è l'Hotel la Corte. Ai nostri microfoni ha parlato Gaia Magrelli, proprietaria della struttura che ospiterà i giallorossi: “Pochi giorni fa abbiamo avuto dei contatti con il team manager Alessandro Cilento. E' stata una esperienza molto piacevole. Ci siamo trovati bene perché il Benevento ha apprezzato subito le nostre strutture. E' stato molto semplice, quindi, trovare un accordo. La Corte è un ex convento medievale che abbiamo ristrutturato. Ci sono una quarantina di camere e ha a disposizione un centro sportivo composto da un campo da calcio in erba regolamentare, un campo da calcio a nove, uno di beach volley, uno da basket e un campo di calcio a cinque. E' presente anche una piscina, oltre al ristorante. In passato abbiamo avuto modo di ospitare anche altre squadre di calcio, come le formazioni Primavera del Palermo e del Perugia. Spesso accogliamo anche l'Ascoli”.

I tifosi giallorossi sono già in fibrillazione per il prossimo campionato: “Appena è stata resa nota la notizia abbiamo ricevuto già tante telefonate da Benevento per informazioni. Spero che saranno contenti di Cascia e che gli piacerà la meta in cui la squadra del cuore preparerà il prossimo campionato”.

Ivan Calabrese