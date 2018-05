Benevento, anche Tosca salta Ferrara Oggi incontro tra De Zerbi, il presidente Vigorito e il diesse Foggia

Colpa di una contrattura. Anche Tosca salta Ferrara. Il difensore dovrebbe tornare a disposizione per la partita casalinga col Genoa. Con la Spal però dovrà dare forfait. L'ennesimo. Dopo Djuricic, il cui campionato è finito, Brignola e Cataldi (squalificati), anche il rumeno non sarà a disposizione di De Zerbi. Squadra da ridisegnare quindi per una partita che anche se non avrà valore sulla carta, sarà comunque importante per la strega per continuare a dare una immagine positiva in questro finale. Probabile che l'allenatore non cambierà assetto. Difesa a quattro con Billong che prenderà il posto di Tosca. Intanto proprio in giornata il tecnico ha avuto un incontro con il presidente Vigorito e il diesse Foggia. Un pranzo assieme per iniziare ad intavolare qualcosa di più concreto. Si aspetta però fino alla prossima settimana quando De Zerbi darà la sua risposta definitiva. L'obiettivo della società è quello di dare continuità al progetto per ben figurare in cadetteria e perché no, provare nuovamente l'impresa.