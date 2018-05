Benevento, quante assenze in vista della Spal Sono ben nove le defezioni per De Zerbi

Per un allenatore è sempre difficile provare a fare la formazione quando tutti i calciatori sono a disposizione e in piena forma. Non è facile, però, neanche quando ci sono troppe assenze. E' il caso del Benevento che in vista della sfida con la Spal dovrà fare i conti con ben nove defezioni. Nel reparto arretrato oltre al forfait di Costa, c'è da segnalare la contrattura subita da Tosca che non gli permetterà di essere presente al Mazza. Si presuppone, quindi, che rientrerà Billong dal primo minuto per sostituire il romeno. La situazione si fa ancora più complicata a centrocampo, considerata la squalifica di Cataldi e gli infortuni occorsi a Djuricic e Memushaj. Restano arruolabili soltanto Sandro, Viola e Del Pinto con il giovane Volpicelli che potrebbe dare man forte a partita in corso. In avanti c'è il forfait di D'Alessandro, Guilherme e Lombardi, oltre a Brignola che salterà la trasferta dopo la quinta ammonizione subita con l'Udinese. Si prevede l'utilizzo di Iemmello al posto di Djuricic nel tridente d'attacco con uno tra Coda e Diabaté come punta e Parigini a destra. Sono supposizioni dato che l'unica certezza, oltre alle assenze, è che De Zerbi valuterà attentamente ogni possibile soluzione per cercare di ottenere punti anche al Mazza. Un risultato positivo sarebbe il terzo consecutivo per stregoni in trasferta: una soddisfazione che si inseguirà con convinzione per salutare la serie A nel migliore dei modi.

