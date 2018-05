Benevento, a Ferrara una chance per Gyamfi L'esterno tornerà titolare dopo quasi sette mesi

Farà parte dell'undici che scenderà in campo domenica a Ferrara. Gyamfi è pronto a riprendersi la maglia da titolare, a distanza di quasi sette mesi dall'ultima volta in cui ha giocato dal primo minuto, in occasione del match casalingo contro la Fiorentina che costò il posto a Marco Baroni. Ad annunciarlo è stato proprio Roberto De Zerbi nel corso della conferenza stampa prepartita. In campionato l'esterno difensivo ha raccolto soltanto 7 presenze, interrompendo una lunga "astinenza" domenica scorsa con l'Udinese, in cui è subentrato a pochi minuti dalla fine. Nonostante le poche apparizioni, non sono mancati gli elogi da parte del tecnico: "E' un ragazzo per bene che merita questa opportunità. Non ha avuto molte chance perché i vari Letizia, Venuti e Sagna mi davano maggiori garanzie".

