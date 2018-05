Il Benevento saluta la serie A: con il Genoa prezzi popolari Nuova comunicazione sulla prevendita del match con i liguri

Importante iniziativa intrapresa dalla società che ha deciso di attuare dei prezzi popolari per la sfida con il Genoa, l'ultima nel campionato di serie A. Questa mattina c'è stata una comunicazione inerente l'attuazione dei "soliti" prezzi, ma la stessa è stata sostituita con quella appena citata. Chi ha acquistato il biglietto a prezzo intero potrà richiedere il rimborso e ottenere il tagliando scontato. Ecco il comunicato della società:

In occasione dell’ultima gara casalinga contro il Genoa, il Benevento Calcio intende ringraziare tutti i tifosi per la vicinanza e il sostegno dimostrati in una stagione calcistica delicata e difficile, ma pur sempre entusiasmante e indimenticabile come quella vissuta. Ogni domenica cori, sciarpe e bandiere festose hanno colorato di giallorosso gli spalti degli Stadi che hanno accolto i calciatori sanniti. Il costante incitamento ha fatto sì che l'amaro epilogo sportivo venisse mitigato ed accettato con encomiabile stile. Per salutare la Serie A, con l'auspicio che sia solo un arrivederci, la Società ha deciso di praticare dei prezzi popolari per consentire ai tanti sostenitori della Strega di stringere ancora una volta in un affettuoso abbraccio la squadra del cuore. Il prezzo dei tagliandi per tutti i settori, ad eccezione della TribunaCentrale, sarà di Euro 10,00 più diritti di prevendita. Gli abbonati per un amico, le donne e gli under 18, invece, potranno accedere al “C. Vigorito” acquistando un biglietto a soli 5 Euro più diritti di prevendita. La vendita dei tagliandi sarà attiva dalle ore 10 di lunedì 7 maggio. Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti a prezzi normali potranno richiederne il rimborso presso le ricevitorie autorizzate.