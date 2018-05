Benevento, i tuoi giovani sono pronti Tante assenze per De Zerbi. Non è escluso un altro esordio a Ferrara nel corso della gara

Questa stagione di serie A non verrà ricordata solo per la suggestiva esperienza, seppur terminata con una retrocessione, vissuta dal Benevento nell'olimpo del calcio italiano. La società è riuscita a ottenere una bella vittoria con l'exploit di Brignola, elemento che ha militato per anni nel settore giovanile facendosi apprezzare sin da subito per le sue qualità. La fortuna è stata anche quella di incrociare la strada con De Zerbi, allenatore che tiene sempre in considerazione l'operato del vivaio. Da svariate settimane porta con sé anche Sparandeo, Sanogo, Rutjens e Volpicelli, con quest'ultimo che ha già fatto il suo esordio in serie A in occasione della sfida vinta al Vigorito con il Verona. L'emergenza che sta vivendo il Benevento a livello di assenze (ben nove certe) ha alzato e non poco le quotazioni di un possibile ingresso in campo già a Ferrara di qualche giovane. L'ha preannunciato anche il tecnico in conferenza stampa, sottolineando che sono tutti pronti per scendere in campo, chiarendo anche il fatto che una simile scelta non sarà derivata dalla già certa retrocessione ma per le maggiori garanzie che il calciatore sarà in grado di garantirgli. Nelle prossime tre gare, quindi, ci si aspetta qualche altro esordio che, per un vivaio, rappresenta sempre il successo più importante, al di là di quelli maturati sul terreno di gioco.

Ivan Calabrese