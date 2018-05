Per Ferrara appena 19 convocati Tra questi anche quattro ragazzi del settore giovanile. Anche Billong resta a casa

Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 19 calciatori convocati per la gara di domani 6 maggio, ore 15:00, presso lo stadio "Paolo Mazza", contro la Spal. E' lunghissima la lista degli assenti, in ultimo si è aggiunto anche il difensore francese Billong. Per la prima volta sono solo 19 i giocatori convocati, tra cui il terzo portiere Piscitelli e quattro atleti del settore giovanile. Grande emergenza, dunque.

PORTIERI: 81 Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 91 Sparandeo, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 2 Rutjens, 83 Sagna, 6 Djimsiti, 3 Letizia;

CENTROCAMPISTI: 4 Del Pinto, 73 Volpicelli, 14 Viola, 60 Sanogo, 30 Sandro;

ATTACCANTI: 33 Iemmello, 25 Diabaté, 11 Coda, 26 Parigini.