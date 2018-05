La diretta web di Spal - Benevento Terzultima gara in serie A per i giallorossi

53' Ammonito Sandro

49' La ripresa è iniziata come è terminato il primo tempo: ritmi bassi e il Benevento in possesso palla

16:03 Comincia il secondo tempo

46' Termina il primo tempo. Risultato parziale Spal - Benevento 1-0

40' Ritmi davvero bassi, forse anche condizionati dal caldo. Entrambe non creano molto

32' Si fa vedere il Benevento con una conclusione di Parigini facilmente bloccata da Gomis

25' GOL DELLA SPAL! Errore della retroguardia giallorossa in fase d'impostazione che permette ad Antenucci di involarsi in contropiede: l'attacante calcia, la palla viene deviata da Puggioni e poi colpisce la traversa. Sulla ribattuta si fionda Paloschi che insacca di testa

18' Poche emozioni tra Spal e Benevento. Le squadre si studiano

13' Insidiosissima punizione di Viola indirizzata all'incrocio dei pali: Gomis devia in angolo

12' Ammonito Vicari

7' Ritmi lenti: il Benevento mantiene il possesso palla e la Spal aspetta

3' Come d'abitudine il Benevento caratterizza i primi minuti con un fitto possesso palla

15:00 Comincia la partita

14:57 Entrano le squadre in campo

Il Benevento è pronto a scendere in campo per la 36^ giornata del campionato di serie A in casa della Spal. Tante assenze per De Zerbi che è stato costretto a fare di necessità virtù nell'undici titolare. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Mattiello, Kurtic, Everton Luiz, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci. A disp.: Poluzzi, Marchegiani, Simic, Bonazzoli, Konate, Esposito, Schiavon, Salamon, Vitale, Schiattarella, Boukary, Avelino. All.: Semplici

BENEVENTO (3-4-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Venuti; Gyamfi, Sandro, Viola, Letizia; Iemmello, Diabaté, Parigini. A disp.: Brignoli, Rutjens, Del Pinto, Coda, Sanogo, Volpicelli, Sparandeo. All.: De Zerbi

Ivan Calabrese