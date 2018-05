Un sorriso al Mazza: l'esordio in A del beneventano Sparandeo E' il terzo giovane del vivaio a giocare con la prima squadra in campionato

E' una giornata speciale per Luca Sparandeo. Il giovane calciatore, beneventano purosangue, ha fatto il suo esordio in serie A con la maglia del Benevento. E' una grande soddisfazione per il difensore che è riuscito, attraverso l'impegno e il sacrificio, ad arrivare in prima squadra dopo aver compiuto tutta la gavetta nel settore giovanile. Sorridono anche i dirigenti giallorossi che, dopo Brignola e Volpicelli, vedono in massima serie un altro prodotto della cantera sannita.

Ivan Calabrese