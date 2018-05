Sparandeo: "Si è avverato un sogno" Il difensore all'esordio in giallorosso: "Grande emozione indossare la maglia della mia città"

Giornata indimenticabile per Luca Sparandeo che al Mazza ha fatto il suo esordio con la maglia del Benevento. Ecco le sue sensazioni al termine della partita: “E' stata una grande emozione giocare con la maglia della mia città. Era un mio sogno sin da bambino e finalmente si è avverato. Purtroppo non è andata nel migliore dei modi, ma alla prossima ci rifaremo. Il mister già in settimana mi aveva preannunciato che ci sarebbe stata la possibilità di scendere in campo e mi sono allenato al massimo. L'exploit di Brignola ci ha dato maggiore fiducia perché abbiamo capito che De Zerbi crede molto nei giovani. I tifosi? Fino a qualche anno fa ero lì insieme a loro. Non si stancano mai e sostengono sempre la maglia con tanto amore. Il rigore? Sono stato disattento: Antenucci con esperienza è riuscito a ottenere la massima punizione”.

Ha chiuso nel parlare del vivaio giallorosso: “Lavora molto bene e gli esordi lo dimostrano, anche se sono certo che ce ne saranno tanti altri. E' una grande società che migliorerà ancora”.

