Viola: "Partita tosta. E' una sconfitta che brucia" Il centrocampista: "Ho ancora un anno di contratto. A fine campionato parlerò con Vigorito"

Ha sfiorato in un paio di occasioni il gol, ma alla fine è arrivata la sconfitta al Mazza. Nicolas Viola ha analizzato così il match giocato contro la Spal: “E' stata una partita tosta che abbiamo interpretato bene. Loro sono stati bravi ad approfittare dei nostri errori. Si giocavano molto e abbiamo messo la stessa veemenza delle scorse gare, scendendo in campo a testa alta senza avere paura di nessuno. La sconfitta brucia, anche se non abbiamo avuto grosse difficoltà. La cosa certa è che non molleremo di qui fino alla fine. La mia stagione? La squadra mi ha dato una grandissima mano e sono riuscito a emergere alla fine. Ci tenevo a fare bene per il Benevento e per me stesso. Ho ancora un anno di contratto e affronterò con il presidente questo tema a fine stagione”.

