De Zerbi: "Oggi poche note positive. Voglio chiudere bene" Il tecnico nel dopo partita: "Sarà importante vincere sabato con il Genoa"

Il Benevento torna alla sconfitta dopo i due risultati positivi ottenuti contro Milan e Udinese. A commentare il risultato maturato al Mazza è stato il tecnico giallorosso Roberto De Zerbi: “Avere tanti calciatori determinanti indisponibili ci sposta molto. Se devo fare qualche critica, quando si arriva negli ultimi venti metri e si deve finalizzare il gioco, occorre essere più cattivi. La Spal era contratta, anche perché la posta in palio per loro era alta e con una temperatura così alta il cervello si annebbia. Gli errori commessi hanno cambiato la gara perché loro si sono messi ancora più dietro, complicandoci i piani. Sto cercando di fare il possibile per tenere la squadra concentrata. Questo dipende anche dal tipo di carattere che si ha. Se vado a fare una partita voglio sempre vincere, ma non tutti la pensano allo stesso modo quindi bisogna cercare la strada migliore per dare soddisfazione a tutti. Sabato c'è l'anticipo e non darò giorni liberi. La nota positiva di oggi è stata l'esordio di Sparandeo. Al di là del rigore che è dovuto alla sua irruenza, è un calciatore bravo. Altre note positive non ce ne sono. E' un elemento affidabile, così come gli altri giovani. Oggi la partita richiedeva un difensore e ho fatto giocare l'elemento più pronto. Il rendimento può essere alto o basso, ma sicuramente può stare con noi. Il Genoa? Vorrei recuperare tutti perché sarà importante vincere e terminare la stagione in casa con un risultato importante. Vigorito? Abbiamo parlato per quattro ore in treno. Nella prossima stagione farà sicuramente una squadra forte perché quest'anno ha sofferto parecchio”.

Ical