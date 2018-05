Benevento, promozione positiva: ecco il dato delle emissioni Tanti biglietti venduti in poche ore dall'inizio della prevendita

E' stata una giornata intensa per le rivendite cittadine. La promozione attuata dal Benevento Calcio, con la riduzione del costo dei biglietti a cinque e dieci euro, ha spinto tanti tifosi ad accapararsi il tagliando per l'ultima gara casalinga del Benevento in serie A. Sono ben 1814 le emissioni che, sommati ai 7763 abbonati, permette di raggiungere quota 9577 spettatori a poche ore dall'inizio della prevendita. Particolare successo per la promozione riservata alle donne, dato che sono state 710 le esponenti del gentil sesso ad acquistare il tagliando.

Da Genova si registrano 56 biglietti venduti per il settore ospiti.

Ical