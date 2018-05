Puggioni all'Assemblea dell'Aic: "In prima linea per tutti" L'estremo difensore ha preso la parola nel corso dell'incontro di fine anno

Nella giornata di ieri c'è stata l'Assemblea Generale di fine anno dell'Associazione Italiana Calciatori. Era presente anche l'estremo difensore del Benevento Puggioni che ha anche preso la parola per esprimere le sue considerazioni.

Sono stati affrontati temi quali il progetto delle seconde squadre, i ripescaggi in Lega Pro, le licenze nazionali, la violenza nei confronti di calciatori ed arbitri (con la costituzione di una commissione al Ministero degli Interni) e sono stati approfonditi gli importanti traguardi raggiunti come l'abbassamento dell'età pensionabile e la costituzione del fondo di maternità per le atlete. A tale proposito, l'Assemblea ha visto per la prima volta la presenza delle 12 delegate della Serie A femminile (e dei 3 rappresentanti del calcio a 5) dopo il cambio di Statuto votato lo scorso anno.

Il giallorosso ha raccontato la sua esperienza attraverso Instagram: "A Milano ho partecipato all’Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Calciatori. Si è parlato di seconde squadre, di “over” in rosa e di come tutelare al meglio la categoria. L’attenzione è sempre alta sulla Lega Pro e oggi, come negli anni passati sono in prima linea per difendere i diritti di tutti i miei colleghi, nessuno escluso".