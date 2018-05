Mancini vicino alla Nazionale. Con lui anche un ex Benevento? E' un suo collaboratore fidato e potrebbe seguirlo anche a Coverciano

Roberto Mancini è vicinissimo alla firma con la Nazionale. Il tecnico jesino, attualmente allo Zenit San Pietroburgo, potrebbe diventare presto azzurro dopo la disastrosa gestione di Ventura che ha portato all'eliminazione dei play off per poter accedere al mondiale. C'è la concreta possibilità che a Coverciano possa portare con sé un ex giallorosso, quel Massimo Battara che nella stagione 2008/2009 sedeva in panchina al Vigorito come secondo di Antonio Soda. Dopo l'esperienza sannita, l'ex estremo difensore ha seguto Mancini al Manchester City, entrando nel suo staff come preparatore dei portieri. Successivamente ci fu un piccolo allontanamento, ma i due si sono ritrovato proprio allo Zenit in questa stagione. E' probabile che, in caso di accordo con la Figc per la panchina della Nazione, entrambi possano continuare la collaborazione anche in azzurro.

Battara non ha mai dimenticato l'anno di Benevento, come ammesso nel corso di recenti interviste, attraverso le quali ha più volte sottolineato di essere cresciuto molto nel Sannio, dove ha avuto modo di conoscere un'ottima dirigenza e una tifoseria calorosa.

