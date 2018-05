Giudice Sportivo, Sandro entra in diffida Due appiedati in casa Genoa. Il club ligure ha subito anche una salata ammenda

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo. Nessuna sanzione per il Benevento. C'è da segnalare soltanto l'ammonizione rimediata da Sandro che lo porta in diffida. Al prossimo giallo, quindi, scatterà la squalifica. Allo stesso tempo De Zerbi potrà contare sui rientranti Cataldi e Brignola. In casa Genoa ci sono ben due appiedati: Zukanovic e Pandev. I due calciatori salteranno, quindi, la sfida del Vigorito. Il club ligure ha subito anche una multa di diecimila euro "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo della terna arbitrale nonché dei tesserati della squadra avversaria oggetti di varia natura".

