Letizia: "Non meritiamo la B. De Zerbi? Averlo è un vantaggio" Il difensore giallorosso: "A Ferrara siamo scesi in campo con la giusta mentalità"

Ospite di Antonio Martone negli studi di Ottogol, il difensore giallorosso Gaetano Letizia ha commentato la sconfitta rimediata a Ferrara: “Abbiamo fatto una buona partita. Onestamente non ricordo molte occasioni da parte loro. Avevamo delle assenze importanti come quelle di Guilherme e Djuricic, poi l'arbitro ci ha penalizzati sul secondo rigore. Siamo scesi in campo con la giusta mentalità: purtroppo il risultato finale non è stato positivo, ciò vuol dire che ci rifaremo alla prossima. La retrocessione? C'è tanto rammarico perché non la meritavamo. Con questa squadra ci potevamo salvare con largo anticipo. Nonostante la serie B già matematica, affronteremo le prossime gare con la giusta motivazione. Sotto questo aspetto è molto importante l'apporto del mister che prepara ogni partita come se fosse l'ultima. Mi auguro che resti. Il campionato cadetto è molto difficile, ma avere uno come lui sulla panchina è un vantaggio”.