Benevento al lavoro: Tosca verso il recupero Seduta a Paduli condizionata dalla pioggia. Dovrebbe rientrare anche Billong

Seduta pomeridiana per il Benevento in quel di Paduli. L'allenamento, però, non è stato ultimato nel migliore dei modi a causa delle copiose piogge che sono scese sulla provincia soprattutto nel pomeriggio. De Zerbi ha valutato attentamente anche la condizione degli infortunati: potrebbero rientrare i centrali difensivi Tosca e Billong. Per gli altri, invece, sembra essere molto difficile un recupero in vista della sfida con il Genoa. Inutile dire che i giallorossi stanno lavorando sodo per cercare di ottenere un risultato positivo nell'ultima giornata di serie A che si giocherà al Vigorito. Si prevede una bella cornice di pubblico che gli stregoni non vorranno affatto deludere. La ripresa degli allenamenti è fissata a domani , sempre sul manto erboso di Paduli.