Prevendita, gonfie vele per Benevento - Genoa Si procede a ritmo spedito verso il tutto esaurito

Procede a gonfie vele la prevendita per il match di domenica tra Benevento e Genoa. Sono 3055 i tagliandi emessi per la tifoseria giallorossa. Un dato che, sommato a quello degli abbonati, permette di raggiungere quota 10818 spettatori. La promozione attuata dalla società, che prevedeva un forte sconto sui prezzi in occasione dell'ultima giornata di campionato, ha dato i suoi frutti. Curioso il dato relativo alle emissioni per donne e bambini, con il dato che supera le 1600 unità. Un numero che sottolinea la voglia del presidente Vigorito di vedere le famiglie allo stadio, anticipando la linea che verrà attuata nella prossima stagione di serie B. Il massimo dirigente giallorosso, infatti, ha anche espresso la volontà di utilizzare la Curva Nord per le famiglie. Una iniziativa importante e lodevole, ma ancora da verificare come annunciato nel corso di Ottogol.

Procede la prevendita anche in Liguria con 70 biglietti emessi per i settore ospiti.

