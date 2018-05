Benevento, Djimsiti e Tosca tornano in gruppo Seduta mattutina per i giallorossi sul campo di Paduli

Seduta mattutina per il Benevento. Come da programma, gli allenamenti dovevano svolgersi nel pomeriggio, ma le insistenti piogge pomeridiane degli ultimi giorni hanno spinto De Zerbi ad anticiparli. A paduli c'è stato prima un lavoro in palestra e poi sul campo con esercitazioni tattiche e partite a tema. Hanno lavorato regolarmente con il gruppo i centrali difensivi Djmsiti e Tosca. Lavoro differenziato per Costa, D'Alessandro e Lombardi. Per domani è in programma un altro allenamento mattutino.