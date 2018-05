Lucioni: "Ho tanta voglia di ripartire con il Benevento" Il capitano giallorosso ai microfoni di Ottochannel: "I tifosi sono cresciuti molto"

Nel corso dell'evento organizzato dalla Gesesa “H2Gol, lo sport ci unisce”, in rappresentanza del Benevento c'era il capitano Fabio Lucioni. Ai microfoni di Ottochannel il calciatore giallorosso ha parlato così dell'evento, aprendo una parentesi anche sui tifosi: “A questi appuntamenti rispondo sempre presente perché rappresentano un segnale importante per l'integrazione. Lo sport è un mezzo fondamentale per quanto riguarda la veicolazione di messaggi di tale valenza. I tifosi? Sono cresciuti tanto. Ci sono stati sempre vicini nei momenti difficili, sia in casa che in trasferta. Nonostante i risultati negativi hanno capito che la squadra si impegna tanto quotidianamente. Il futuro? Ho un contratto che mi lega al Benevento ancora per anni. Sono serenissimo e pronto per ripartire. Questa squalifica mi ha tolto il campo per troppo tempo e non vedo l'ora di tornare”.