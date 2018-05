Benevento, ritmo costante per la prevendita con il Genoa Più di quattromila emissioni. L'obiettivo è il tutto esaurito

Ritmo costante per la prevendita del match di Benevento - Genoa, in programma sabato alle 18 al Vigorito. Sarà una gara particolare, dato che rappresenterà l'ultima tra le mura amiche nel campionato di serie A. Per l'occasione la società ha attuato dei prezzi super scontati, in modo da ringraziare i tifosi per il sostegno offerto nell'arco della stagione. A oggi sono stati staccati 4480 tagliandi per i sostenitori sanniti che, sommati ai 7763 abbonati, permette di raggiungere quota 12243 spettatori di fede giallorossa. Inutile dire che l'obiettivo è il raggiungimento del sold out: traguardo ampiamente alla portata considerati gli altri due giorni a disposizione per poter acquistare il biglietto.

Per il settore ospiti si contano 158 emissioni.

Ical