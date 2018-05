Curiosità - Per il Genoa sarà un ritorno al Vigorito I liguri hanno fatto tappa nel Sannio già sedici anni fa

C'è solo un precedente tra Benevento e Genoa, quello del girone di andata che vide i grifoni battere di misura i giallorossi. Teoricamente, per i rossoblu quella di domani dovrebbe essere la prima in assoluto al Vigorito, ma non è così. Il club più antico d'Italia, infatti, ha fatto tappa nel Sannio già nel gennaio del 2002 per affrontare il Napoli. In quel periodo gli azzurri "traslocarono" nell'impianto sportivo sannita a causa dell'inagibilità del San Paolo. La gara terminò con il risultato di 2-1 per gli azzurri. Un precedente non positivo per i liguri che domani troveranno un Benevento agguerrito e determinato a salutare la massima serie tra le mura amiche con un successo.

Ical